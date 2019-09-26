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İstanbul'da bir deprem daha! Kaç şiddetinde oldu? AFAD- Kandilli son depremler

Son dakika haberine göre; İstanbul Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki gün İstanbul'da peş peşe depremler meydana gelmiş vatandaş panik olmuştu.

Nufüs olarak en kalabalık bölgemiz Marmara'da sık sık yaşanan depremler panik yaratıyor.

2 gün önce İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından bir deprem haberi daha geldi.

İstanbul Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde oldu.

AFAD SON DEPREMLER SAYFASINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Ayrıntılar geliyor..

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