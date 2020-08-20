İstanbul’da bilindik görüntüler! Düğünlerde halaylar çekildi göbekler atıldı

Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından gelin almak için önceki hafta Pazar günü saat 20.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'nde, yine önceki hafta Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Bezirganbahçe mevkisinde, geçtiğimiz hafta saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece'de ve önceki hafta Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gültepe ve Telsizler Mahallesi'nde olmak üzere bir araya gelen gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı.