İstanbul’da bilindik görüntüler! Düğünlerde halaylar çekildi göbekler atıldı
İSTANBUL’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentte düğün için bir araya gruplar, koronavirüs kurallarına aldırışsız bir şekilde halayını çekti, göbeğini attı.
Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış insanları tedirginliğe sürüklerken kimileri de uyarılara aldırış etmemeye devam ediyor. İstanbul'da ortaya çıkan düğün görüntüleri, 19 Ağustos'ta (dün) 1303 olan koronavirüs vaka sayısını akıllara getirdi. Kimi halay çekip dans etti, kimi yollarda patinaj çekerek ortalığı dumana kattı. İşte o görüntüler.
Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından gelin almak için önceki hafta Pazar günü saat 20.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'nde, yine önceki hafta Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Bezirganbahçe mevkisinde, geçtiğimiz hafta saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece'de ve önceki hafta Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gültepe ve Telsizler Mahallesi'nde olmak üzere bir araya gelen gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı.
Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.