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İstanbul’da beklenen sağanak başladı! Tüm vapur seferleri iptal!

İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. 

Saçakların altına sığındılar
Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. 

Araçlarına yol kenarına çektiler
D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Elektrik direğine yıldırım düştü
Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Araçlarına yol kenarına çektiler
D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Kapalıçarşı'yı su bastı
Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Meteoroloji'den uyarı 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı. 

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Sefer iptalleri
Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu. 

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. 

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