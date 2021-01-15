İstanbul'da beklenen kar yağmaya başladı! Birçok yer beyaza büründü
İSTANBUL'da birkaç gündür etkisini gösteren yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşmüştü. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı Anadolu yakasında etkili olmaya başlamıştı.
Avrupa Yakası’nda da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kendini göstermeye başladı. Çamlıca tepesine lapa lapa yağan karla birlikte bembeyaz olurken özellikle Beylikdüzü’nde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları adeta beyaza bürüdü.
AKOM'dan yapılan uyarıda da, Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği ifade ediliyor.
Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı. Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.