İstanbul'da 'Barışalım' deyip acımadan öldürdü! Gelin cesedinizi alın...

Olay dün 23.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. 33 yaşındaki Derya Aslan, 15 yıl önce Sami Aslan ile evlendi. Bu evliliklerinden biri erkek 2 çocukları oldu. Ailesinin anlattığına göre, evliliği boyunca şiddet gören genç kadın zaman zaman boşanmak istese de çocukları için evliliğini sürdürdü.