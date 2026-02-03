İstanbul'da bahar sevinci kısa sürecek! AKOM tarih verdi, peş peşe uyardı

AKOM'un yayımladığı haftalık tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak yükselerek 15 derece civarına çıkacak. Ancak pazartesiden itibaren hava yeniden soğuyacak ve sıcaklıklarda 6 derecelik ani bir düşüş yaşanacak; yetkililer ani değişime karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.