İstanbul'da bahar sevinci kısa sürecek! AKOM tarih verdi, peş peşe uyardı
AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar bugünden itibaren kademeli olarak artarak 15 derece seviyelerine çıkacak. Ancak bu yükseliş uzun sürmeyecek; pazartesi günüyle birlikte kent genelinde sıcaklıkların 6 derece birden düşmesi bekleniyor.
AKOM'un yayımladığı haftalık tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak yükselerek 15 derece civarına çıkacak. Ancak pazartesiden itibaren hava yeniden soğuyacak ve sıcaklıklarda 6 derecelik ani bir düşüş yaşanacak; yetkililer ani değişime karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul genelinde hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk havanın ardından, sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.
Gün içinde hissedilecek bu ısınmaya rağmen, gökyüzündeki bulut yoğunluğunun hafta boyu değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki pazartesiden itibaren ise sıcaklıkların 6 derece birden düşerek 9 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNE SAĞANAK YAĞMUR UYARISI
Sıcaklık artışıyla birlikte AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanacak hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Haftalık tahmin raporuna göre, Çarşamba günü parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava beklenirken, Perşembe gününden itibaren akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.