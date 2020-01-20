İstanbul'da avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı
İSTANBUL Kağıthane'deki uluslararası bir hukuk firmasında iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B., hukuk firmasının kıdemli ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
İSTANBUL Kağıthane Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan Bezen ve Ortakları adlı hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı.
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Tartışma sırasında Ümit Serkan B., belindeki tabancayı çıkararak Serdar B.'ye ateş etti.
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Bacağından yaralanan Serdar B., firma çalışanları tarafından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Avukat Ümit Serkan B., firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu.
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