İstanbul'da avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı

İSTANBUL Kağıthane Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan Bezen ve Ortakları adlı hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı.