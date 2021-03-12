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İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini karattı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine simsiyah su bırakılmaya başlandı. İSKİ'nin kararttığı dere, o suları alıp denize taşıyor...

İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini karattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

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İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini karattı

Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. 

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İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini karattı

Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. 

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İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini karattı

Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. 

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