İstanbul'da arabalı vapur tarifeleri belli oldu!

İstanbul'un iki yakası arasında kesintisiz araç ve yolcu taşımacılığı sunan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın güncel fiyat tarifesi netlik kazandı; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan kararla birlikte motosikletten otobüse kadar tüm taşıt kategorileri için yeni geçiş ücretleri ayrı ayrı kararlaştırıldı.

YENİ TARİFE İBB MECLİSİ’NDEN GEÇTİ

İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyelerinin kararıyla kabul edildi.

OTOMOBİL 220, MOTOSİKLET 100 TL

Kabul edilen yeni tarifeye göre motosikletlerin geçiş ücreti 100 TL, otomobillerin ise 220 TL olacak.

Arazi araçlarından 250 TL, minibüs ve küçük otobüslerden 320 TL alınacak. Azami ağırlığı 3 bin 500 kilogram olan N1 kategorisindeki taşıtların geçiş ücreti 430 TL olarak uygulanacak.

20-27 koltuk kapasiteli otobüsler için ise geçiş ücreti 625 TL olacak.

BİSİKLETLİLERDEN ARAÇ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Tarifede bisikletli yolcular için de ayrı bir düzenlemeye yer verildi. Hattı bisikletiyle kullanacak yolculardan bisiklet için ayrıca araç geçiş ücreti alınmayacak.

Bisikletli yolcular yalnızca hattaki standart yolcu ücretini ödeyecek.