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İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

İSTANBUL'da annesini vahşice öldüren Tuğçe S. kan donduran olayı itiraf etti. Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 

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İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.’nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi.

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İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit etti. 

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İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti! Kan donduran itiraf geldi: Kemikleri sıyırıp...

Tuğçe S’nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık’ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. 

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