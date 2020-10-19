İstanbul'da annenin anlattıkları kan dondurdu: Onu görünce çocuğum titriyor

Küçük kız 9 yaşına geldiğinde babasının rahatsızlık veren davranışlarını annesine anlattı. Anne A. da kızının anlattıklarının cinsel istismar olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran anne, engelli oğlunun velayetinin de kendisine verilmesi için dava açtı.