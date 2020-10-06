İstanbul'da alarmın rengi kırmızı! Acil eyleme geçilmeli 70-80 günlük su kaldı

Adil Tek, şunları söyledi: Bu günler aslında su yılının başlangıcı. Su yılı 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de bitiyor. Geçen kış da su yılı açısından yağışlar çok bol değildi. Yaz ayları ve bahar aylarında çok kuvvetli yağışlar almadık. Sel oluşturacak yağışlar meydana geldi. Özellikle Karadeniz’deki sel olayları, Akdeniz’de olan hortum olayları gibi meteorolojik karakterli afetler daha fazla oldu. Yakın zamanda da zaten İstanbul ve çevresinde kuvvetli dolu yağışları gördük. Yer yer bu dolular ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı ki bundan 3 yıl kadar önce neredeyse beyzbol topu büyüklüğü kadar dolu taneleri oluşmuştu."