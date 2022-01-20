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İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı

İSTANBUL Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen 20 suçtan sabıkalı Rahmi Uygun, merkezde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis kaçan katili arıyor...

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), hemşire Ömür Erez'le (33) tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor. Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Hemşirenin katili Rahmi Uygun'un (39), 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan katili arıyor...

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