İstanbul'da aidat şampiyonu ilçeler açıklandı! Kira parasını yakaladı

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK AİDATLI İLÇELER

Kent genelinde 21 bini aşkın yapıyı ve 1,5 milyonun üzerinde bağımsız bölümü kapsayan bu analiz, şehrin en yüksek ve en düşük aidatlı beşer ilçesini de belirledi. Araştırma, listenin zirvesinde hangi ilçenin yer aldığını da netleştirdi.