İstanbul'da aidat şampiyonu ilçeler açıklandı! Kira parasını yakaladı
İstanbul'da 21 binden fazla yapının aidatları PTYD raporuyla mercek altında. Şehrin en pahalı ve en uygun 5 ilçesi netleşti; listenin zirvesindeki ilçe açıklandı.
PTYD'DEN KAPSAMLI AİDAT ANALİZİ
PTYD'nin "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" adlı çalışması, İstanbul'daki site, rezidans ve apartman aidatlarına ilişkin çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK AİDATLI İLÇELER
Kent genelinde 21 bini aşkın yapıyı ve 1,5 milyonun üzerinde bağımsız bölümü kapsayan bu analiz, şehrin en yüksek ve en düşük aidatlı beşer ilçesini de belirledi. Araştırma, listenin zirvesinde hangi ilçenin yer aldığını da netleştirdi.
İŞTE İSTANBUL'DA EN YÜKSEK AİDAT TUTARINA SAHİP İLÇELER!
10) ADALAR