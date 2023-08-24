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İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

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İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zemin sıvılaşması olan bölgelerde hasarların ve buna bağlı can kayıplarının daha çok olduğu gözler önüne serildi. İstanbul’da ise sıvılaşma derecesi yüksek bölgelerde olası kötü senaryonun beklendiğini belirten yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, riskli bölgeleri tek tek sıralayarak “Acil özel önlem alınmalı” dedi.

İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.

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İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu olurken İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek olduğu aktarıldı.

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İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

Milliyet'in haberine göre, rapora işaret eden yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

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İstanbul'da acil önlem alınacak bölgeler! Deprem uzmanı zemini sıvılaşmış dedi tek tek gösterdi

“Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları. Pendik Deresi, Kaynarca Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları. Sancaktepe ilçesi merkezi, Sultanbeyli ilçesi merkezi, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı), Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).”

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