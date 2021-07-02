BIST 1.371
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 500,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

İstanbul'da 8 yıldır kayıp gerçek ortaya çıktı! Meğer evli kuzeniyle ilişki yaşayınca...

İstanbul'da 8 yıldır kayıp gerçek ortaya çıktı! Meğer evli kuzeniyle ilişki yaşayınca...

İSTANBUL'da 2013 yılından beri kayıp olan Nusret Vardar'ın gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kuzeninin kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone ol

26 Haziran 2013'te oğlu Nusret Vardar'dan haber alamayan Mehmet Vardar, Diyarbakır'da polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtilen Nusret Vardar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri  kamera görüntülerini inceledi.

Ekipler, Şişli'de çalıştığı inşaatın önünden Nusret Vardar'ın akrabası olan Hüseyin T. (36), Celal T. (28), Mehmet T.'nin (24) bulunduğu otomobile bindiğini belirledi. 8 yıllık takip sonucu, 3 şüphelinin Nusret Vardar'ı Diyarbakır'a götürmek için yola çıktıkları, fakat yol üzerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir ormanlık alanda başından tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi gömmeden olay yerinden ayrıldıkları tespit etti.


Evli olan kuzeniyle gizli gönül ilişkisi 
Polisin yaptığı görüşmeler ve tanık ifadeleri sonucu, Nusret Vardar'ın evli olan kuzeniyle gizli gönül ilişkisi yaşadığı ve bunu öğrenen kadının kocası ve akrabalarının Nusret Vardar'ı öldürdüğü belirlendi. Kadının kocasının, kayınpederinin, amcasının ve kuzenlerinin de bulunduğu toplam 7 şüpheli suçlarını itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yer göstermesiyle olay yeri Hendek ilçesinde, polis ekipleri Nusret Vardar'ın cesedini arama çalışması başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vücuduna bakamaz hale geldi! Adli Tıp raporu, estetik mağduru kadını şok etti
Vücuduna bakamaz hale geldi! Adli Tıp raporu, estetik mağduru kadını şok etti
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız
İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davası! Son tutuklu sanık da tahliye edildi
İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davası! Son tutuklu sanık da tahliye edildi
Süleyman Soylu'dan gençlere: Rol modeliniz diziler, internetteki tipler olmamalı
Süleyman Soylu'dan gençlere: Rol modeliniz diziler, internetteki tipler olmamalı
Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...
Ordu'da hastane yolunda kaza yapıp öldü! Meğer 1 ay önce kurayla...
Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi
Çocuklar karne almaya koştu arkadaşlarıyla hasret giderdi
Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı
Gaziantep'te 25 günlük bebek sabah uyanmadı! Anne büyük şok yaşadı
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
AK Partili eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu çocuklarının korkunç iddiaları için konuştu
Sakarya'da vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya bölündü: Başları...
Sakarya'da vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya bölündü: Başları...