İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İSTANBUL'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti.

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İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı - Sayfa 2

Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı.

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İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı - Sayfa 3

Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının  28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti. 

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İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı - Sayfa 4

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.

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