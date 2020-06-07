İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vakitlerini evlerinde geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar, pazar günü 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.
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65 yaş üstü vatandaşlar, maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda yürüyüş yaptı.
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Bazı vatandaşlar ağaç altında gölgelenip istirahat ederken, bazı yaşlı vatandaşlar da refakatçileri eşliğinde yürüyüş yaptı, sahil kenarında denizi izledi.
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65 yaş ve üstü vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı, bazı vatandaşlar ise çimlere uzanarak dinlendi.
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