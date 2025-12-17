BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
YEREL

İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Otogar Hal Yolu'nda yola çıkan kediye çarpmamak için fren yapan bir otomobile, arkasındaki hafif ticari araç çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan araçların da birbirleriyle çarpışması sonucu 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süre polis ekiplerince kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpması, daha sonra arkadan gelen 3 aracın da kazaya karışması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık