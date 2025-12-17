İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Bayrampaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Otogar Hal Yolu'nda yola çıkan kediye çarpmamak için fren yapan bir otomobile, arkasındaki hafif ticari araç çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan araçların da birbirleriyle çarpışması sonucu 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süre polis ekiplerince kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpması, daha sonra arkadan gelen 3 aracın da kazaya karışması yer alıyor.