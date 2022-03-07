İstanbul'da 35 yıl sonra bir ilk! Perşembe ve cuma okulları tatil edecek kar geliyor! Orhan Şen tarih verip uyardı
Meteoroloji hafta ortasından itibaren havaların buz keseceğini ve tüm yurtta yoğun kar yağışı olacağını duyurdu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Düzce çevresi için 'Perşembe ve cuma günü kar yağışı nedeniyle okulları tatil olur" tahmini yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 10-15 Mart arası soğuk hava ve yoğun kar uyarısı yaptı. 1987'deki kardan sonra en büyük kar yağışı bekleniyor.
Mart yine kapıdan baktıracak, tahminlere göre birkaç gün içinde yurdu soğuk ve karlı hava saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek. Orhan Şen, tarih verip uyarırken, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde okulların yoğun kar nedeniyle tatil edileceği iddia edildi.
Önce yağmur kendini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından, "Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile doğu anadolunun batısı yağışlı Trakya'nın yükseleri, Kuzey Ege'nin iç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, doğu anadulunun batısı KKY ve kar diğer yerler yağmurlu. Sıcaklıklar 2-3 C azalmaya başlıyor" dedi.