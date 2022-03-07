İstanbul'da 35 yıl sonra bir ilk! Perşembe ve cuma okulları tatil edecek kar geliyor! Orhan Şen tarih verip uyardı

Mart yine kapıdan baktıracak, tahminlere göre birkaç gün içinde yurdu soğuk ve karlı hava saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek. Orhan Şen, tarih verip uyarırken, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde okulların yoğun kar nedeniyle tatil edileceği iddia edildi.