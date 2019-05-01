İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı

İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı

İSTANBUL Sarıyer’de 5 katlı bir binada çıkan yangında 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı - Sayfa 1

İSTANBUL Sarıyer Nuripaşa Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı - Sayfa 2

Binadaki yangını gören mahalleli panikle sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

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İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı - Sayfa 4

Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar binanın içini sardı.

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