İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı
İSTANBUL Sarıyer’de 5 katlı bir binada çıkan yangında 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Sarıyer Nuripaşa Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Binadaki yangını gören mahalleli panikle sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
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Vatandaşlar binada mahsur kaldı
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar binanın içini sardı.
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