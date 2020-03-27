İstanbul'da 2 koronavirüs mezarlığı açıldı mezardan virüs bulaşır mı tabutla gömülüyorlar

İstanbul'un iki yakasında Beykoz ve Kilyos'ta 'koronavirüs mezarlığı' kuruldu. Covid-19'dan ölenler buraya defnediliyor. Bölge halkı tedirgin. Mezarlıktan koronavirüs bulaşır mı? Cenazeler neden tabutla gömülüyor?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet’in tavsiye kararları çerçevesinde, İstanbul'da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin defnedilmesi için iki mezarlık oluşturuldu. İstanbul'un iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos’taki mezarlıklara koronavirüsten ölenlerin definleri sürüyor. Koronadan ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Aileler koronavirüsten ölen yakınlarını aile mezarlığına defnedebilecek mi?

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İstanbul'da koronavirüsten ölenler kentin iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos’taki mezarlıklara gömülecek. Bu iki mezar yeri Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet’in tavsiye kararları çerçevesinde oluşturuldu.

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Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Yetkililerden alınan bilgiye, aile mezarlıkları tabutla gömü işlemine uygun olması halinde cenazeler, aile mezarlıklarına gömülebilecek.

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Koronavirüs mezarlığına defnedilen cenazelerin sahipleri isterlerse, cenazelerini, 6 ay ya da 1 yıl sonra koronavirüs mezarlığından alıp aile mezarlığına nakledebilecek.

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