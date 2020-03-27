İstanbul'da 2 koronavirüs mezarlığı açıldı mezardan virüs bulaşır mı tabutla gömülüyorlar

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet’in tavsiye kararları çerçevesinde, İstanbul'da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin defnedilmesi için iki mezarlık oluşturuldu. İstanbul'un iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos’taki mezarlıklara koronavirüsten ölenlerin definleri sürüyor. Koronadan ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Aileler koronavirüsten ölen yakınlarını aile mezarlığına defnedebilecek mi?