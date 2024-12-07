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İstanbul'da 14 katlı binada patlama! Ekipler bölgede

İstanbul'da 14 katlı binada patlama! Ekipler bölgede

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi yaralanırken, kayıp bir kişi aranıyor.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

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