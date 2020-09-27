İstanbul'da 13 yaşındaki kıza tecavüze suçüstü!5 gündür ailesi kayıp ilanıyla arıyordu

Bu bölge geceleri çok ıssız!

Olayın yaşandığı yere yakın oturduğunu söyleyen Yahya Ünver, “Benim evim buraya bir 500 metre kadar uzaklıkta. Ama tabii geceleri buralar sessiz, tenha. Yani burası sessiz, ileride Davutpaşa metro yol bağlantısı var orası da sessiz. Daha önceden daha karanlıktı biraz aydınlattılar ama tabii ki buralar ıssız oluyor geceleri. Yani böyle bir olayın olmaması gerekli hemen yanı başında benzin istasyonu var. Yani ne kadar sakin olsa da araçlar geçiyor ama bilmiyorum hangi cesaretle böyle bir şey yapmışlar. Çok üzücü bir olay” şeklinde konuştu.