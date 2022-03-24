İstanbul'da 112 tarihi çınarın kesilmesiyle ilgili şok iddia birden fazla maaş alıyor

İstanbul Çırağan Caddesi’ndeki 112 tarihi çınarın kesilmesine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geliyor. İthal ağaçlar getirilerek rant iddiasını ortaya atan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, ayrıca İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin'n İBB’den birden fazla maaş aldığını ve bunun etiğe aykırı olduğunu iddia ederek istifaya davet etti.

Abone ol

İstanbul'da Beşiktaş - Ortaköy arasında ‘ağaçlı yol’ olarak bilinen Çırağan Caddesi’nde bulunan korumaya değer konumundaki 112 çınar ağacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesildi. İBB konuyla ilgili yaptığı açıklamada kesim nedenini ağaçların kansere yakalanması ve devrilme riski olarak açıkladı.

İstanbul Çevre Konseyi Zafer Murat Çetintaş konuyla ilgili yaptığı açıklama tartışmaya bambaşka bir boyut kazandırdı. Çetintaş'ın iddiasına göre 112 çınar ağacının kesilmesinin altındaki asıl amaç rant.

İthal ağaçlara 2 milyon lira

Çetintaş, "Onlara iki bin lira harcayarak ayakta tutmak mümkündü. Onların yerine ya 20 bin ya da 30 bin lira civarında olan ithal ağaçlar getirdiler. 2 milyon liraya yakın para harcanarak getirilen ithal ağacın yaşamayacağını kendi çevresi bilim insanları söylüyor." dedi.

Çetintaş, on bine yakın değişmesi gereken ağacın olduğu önceden tasarlandığını ve çok büyük ithal ağaçlar getirilerek büyük rant ilişkisinin kurulduğunu öne sürdü.

"Daire başkanı olan kişinin peyzaj şirketi var"

Şu anda görevde bulunan kişinin fidan ve peyzaj şirketinin olduğunu söyleyen Çetintaş, bu durumu yakın çevresinin teyit ettiğini söyledi.

Açıklamasında 112 ağacın kesilmesinden sorumlu tuttuğu İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin’e seslenen Çetintaş “Bu ağaçları kesmek ‘kes çınarı-dik çınarı’ mantığıyla şaibeli bir duruma geldi. Bu yüzden Çağatay Seçkin’in bu görevde kalmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten şaibe.” ifadelerini kullandı.

İstifa çağrısı

Çetintaş açıklamasının devamında Daire Başkanı Seçkin’in birden fazla maaş aldığını iddia eden Çetintaş, “ Bir de hem profesörlük maaşı alacaksınız hem daire başkanlığı maaşı alacaksınız hem İBB’nin iştiraklerinden yönetim kurulu maaşı alacaksınız hem de şirket maaşı. Bu olmaz, etik değil. Ben İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri olarak buradan kendisini istifaya davet ediyorum. Eğer istifa etmezse sayın belediye başkanımızın bu beyefendiyi görevden almasını istiyorum.”