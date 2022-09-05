İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi 14 saat su yok! İSKİ duyurdu 5 Eylül kesinti yapılacak ilçeler
İSTANBUL'da bugün 10 ilçede sular kesilecek. İSKİ 5 Eylül 2022 tarihinde Beykoz, Sarıyer, Başakşehir dahil 10 ilçede planlı kesintiye gitti. Sarıyer'deki kesintinin 14 saat süreceği bildirildi.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 5 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları. İşte kesinti yapılacak diğer ilçeler:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: İçerenköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler :Bahçeşehir 1Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.