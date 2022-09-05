İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi 14 saat su yok! İSKİ duyurdu 5 Eylül kesinti yapılacak ilçeler

İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 5 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları. İşte kesinti yapılacak diğer ilçeler: