İstanbul'da 1 milyon TL'lik soygun! Otomatik silahlarla kuyumcu bastılar: Ekipler peşlerinde

İSTANBUL'da 4 maskeli soyguncu, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

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Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü. Soyguncuların girdiği ve kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.