İstanbul'a yeniden fena kar geliyor hava buz kesecek! Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı: Ankara Eskişehir Konya

Şen "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı Salı günü daha belirginleşir." diye konuştu.