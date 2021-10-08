İstanbul'a yağış uyarısı hava bozuyor 10 gün boyunca sürecek! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık artıyor ve sağanak yağış geliyor. Özellikle hafta sonuna dikkat! Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde sıcaklığın artacağını açıkladı. Bununla birlikte sağanak yağış yer yer etkili olacak. Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! İşte son hava durumu tahminler...
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar sosyal medya hesabından 10 gün boyunca İstanbul'da yağışın etkili olacağını bildirdi.
Uçar, "İstanbul'lular önümüzdeki bir hafta hatta 10 günlük süreçte güneşe hasret kalacaklar. İstanbul'da 10 gün boyunca havanın çok bulutlu ve kapalı olacağı, kuvvetli olmasa da hemen hergün hafif zaman zaman orta kuvvette yağmurlar alacağı tahmin ediliyor." dedi.