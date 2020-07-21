İstanbul'a kötü haber! İçme suyu ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajları kurudu
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu.
İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Bölgede bulunan Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, kuraklığın yaşandığı barajda şu anda hayvanların otladığını belirterek, "İstanbul'un içme suyunun karşılanması için yapıldı burası. Fakat havalar kurak olduğundan dolayı havza şu an susuz vaziyette" dedi.
Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, aşırı kuraklık nedeniyle kurudu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 8.54'e, Pabuçdere'de yüzde 2.46'ya düştü.
Pabuçdere Barajı' tamamen kururken, besiciler zaman zaman hayvanlarını otlatmaya başladı. Baraja konulan, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.