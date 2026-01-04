İstanbul'a kar yağacak mı, kar için tarih belli oldu! 4 Ocak 2026 hava durumu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ile Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER

İstanbul İçin "Sarı Kodlu" Uyarı ve Kar Tarihi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları 12-13 Ocak tarihlerine karşı uyardı. Şehirde kar yağışının bu tarihlerde yeniden etkili olması bekleniyor. Ayrıca, aralarında İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli’nin de bulunduğu 14 il için "sarı kodlu" uyarı yayımlandı.