İstanbul'a kar yağacak mı, kar için tarih belli oldu! 4 Ocak 2026 hava durumu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayıladı. Rapora göre Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülürken, buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstanbul'da bu sefer daha etkili olacak kar yağışları geliyor! Tarihi net olarak Meteoroloji uzmanı Orhan Şen verdi...
Yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava dalgasıyla birlikte Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali öne çıktı. İstanbul'da ise hava koşullarındaki değişim yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ile Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER
İstanbul İçin "Sarı Kodlu" Uyarı ve Kar Tarihi
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları 12-13 Ocak tarihlerine karşı uyardı. Şehirde kar yağışının bu tarihlerde yeniden etkili olması bekleniyor. Ayrıca, aralarında İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli’nin de bulunduğu 14 il için "sarı kodlu" uyarı yayımlandı.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde (2-4 derece) artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.