İstanbul’a kar geri dönüyor! Valilik 15 ilçe için uyarı yaptı
İstanbul’da 15 ilçede sabaha kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar bekleniyor. Yağışın il genelinde etkili olacağı belirtilirken, İstanbul Valiliği vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Açıklamaya göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece düşecek. Bu akşam saatlerinden sonra ise il genelinde yağmurun etkili olması bekleniyor.
15 İLÇE İÇİN UYARI YAPILDI
Sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de zaman zaman karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı bekleniyor.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesi öngörülüyor.
Rüzgârın bugün kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Yarın ise rüzgârın hızının zaman zaman 40 ila 60 kilometreye çıkması bekleniyor.
Bu gece en düşük sıcaklığın 1 derece, yarın en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olacağı bildirildi.
Valilik, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.