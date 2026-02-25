İstanbul’a kar geri dönüyor! Valilik 15 ilçe için uyarı yaptı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Açıklamaya göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece düşecek. Bu akşam saatlerinden sonra ise il genelinde yağmurun etkili olması bekleniyor.