İstanbul'a kar geri dönüyor! Orhan Şen "10-11-12 Mart'a dikkat" deyip uyardı! Aybar soğukları geliyor!

Orhan Şen bugün için ise şu tahminlerde bulundu: "Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu A. Kuzeyinde Kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmarada poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 C artacak."