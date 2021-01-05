İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı

Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre.