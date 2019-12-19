İstanbul'a kar geliyor! Hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den aktarılan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Cumartesi gününden itibaren düşüşe geçecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek.