İstanbul'a kar bakın ne zaman yağacak! Meteoroloji'den 26 il için sağanak ve kar uyarısı

Ani sel ve su baskını uyarısı

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.