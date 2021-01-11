İstanbul'a kar bakın ne zaman yağacak! Meteoroloji'den 26 il için sağanak ve kar uyarısı
24 il için sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmasını istedi. Öte yandan 2 ile için de kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul'a beklenen kar yağışı için de tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
24 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji; Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ile Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.
Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.
Ani sel ve su baskını uyarısı
Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.