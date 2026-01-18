İstanbul'a kar alarmı! Meteoroloji, AKOM ve valilik saat verdi
Meteoroloji , valilik ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. Birçok kentte kar yağışı yeniden etkisini gösterirken, İstanbul için de saat verildi. Kentte kar ve karla karışık yağmurun yeniden giriş yapması bekleniyor. İşte detaylar...
İstanbul'da beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar gelmesinin ardından gözler yeniden saate çevrildi. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), “Güne 3°C civarındaki hava sıcaklıklarıyla birlikte hafif yağmurlu bir gökyüzüyle başlandı. Gün boyu rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, öğle saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülmektedir. Sıcaklıkların ise 7 °C civarında olması tahmin edilmektedir.”