İstanbul'a geldi! Dünyanın en büyüklerinden 21 bacası var kriz yaşayan ülkelere gidecek
Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan” yakıt ikmali için Yenikapı açıklarına geldi. Dev geminin enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine gitmesi bekleniyor.
Yapımı 18 ayda tamamlanan 300 metre uzunluğundaki geminin 21 bacası bulunuyor. Görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken gemi, 500 MW elektrik üretimi yapabiliyor.
İlk olarak Gana’da görev yapan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp, ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor.
Avrupa ülkeleri, kış öncesinde enerji tedarikini artırmak için Karpowership'ten elektrik üretimi yapan gemi talep etti. Anlaşmaya varılması halinde ilk kez bir Türk firması, Avrupa ülkeleri için elektrik üretmiş olacak.