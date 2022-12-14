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İstanbul'a acilen dönüyor! Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal etti Ekrem İmamoğlu kararı şok etti

İstanbul'a acilen dönüyor! Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal etti Ekrem İmamoğlu kararı şok etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha... Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi ve siyasi yasak getirildi. Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu uçakla İstanbul'a dönüyor. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da bir video paylaştı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada karar saat 17.55'de açıklandı. Son dakika haberine göre Ekrem İmamoğlu'na hem hapis hem de siyasi yasak getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geliyor

Almanya'da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasında karar açıklanınca tüm programını iptal etti ve İstanbul'a geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklanmadan hemen önce ise Twitter hesabı üzerinden hakimlere gözdağı verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu davasıyla ilgili son paylaşımı...

- Ekrem Başkan ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce "Bu sözlerin muhatabının kim olduğu belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" demişti.

- Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın bir itirafı olacaktır.

- Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin... Bu halk kisesiz değildir. Aklınızı başınıza alın...

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