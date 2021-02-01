İstanbul'a 250 yeni itfaiyeci! Adaylar sınavda zorlu parkurlarla mücadele etti
İSTANBUL'da itfaiyeci alım sınavları gerçekleştirildi. 250 kişinin alımı için adaylar hem birbirleriyle hem de zorlu parkurlarla yarıştı.
İtfaiyeci alım sınavları Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 50'si kadın 250 itfaiyecinin işe alım sınavlarını takip etti.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İlk defa itfaiye kurumumuzda bu sınavda kadın çalışan da alacağız. Bizim için çok heyecan verici. 250 kişilik alımımız söz konusu, kadın olarak 50 kontenjan ayırdık." dedi.
500 alım daha yapılacak: İmamoğlu sözlerinde, " Bir sonraki aşamalarda da bir ilave 500 daha bakanlık onay verdi. Onun da sınavları devam edecek 2021 içerisinde. İtfaiye kurumumuza uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. İlk defa böyle bir ortamı yaratmak istedik, ihtiyaç da var" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, işe alımlar konusunda son dönemde kendi partililerinin işe alındığına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, “Bizim aldıklarımız içinde CHP'li var, İyi Partili var, Saadet Partili var, HDP'li de var, MHP'li de var, bizim aldıklarımız içinde AK Partili de vardır." diye konuştu.