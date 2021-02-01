İstanbul'a 250 yeni itfaiyeci! Adaylar sınavda zorlu parkurlarla mücadele etti

500 alım daha yapılacak: İmamoğlu sözlerinde, " Bir sonraki aşamalarda da bir ilave 500 daha bakanlık onay verdi. Onun da sınavları devam edecek 2021 içerisinde. İtfaiye kurumumuza uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. İlk defa böyle bir ortamı yaratmak istedik, ihtiyaç da var" ifadelerini kullandı.