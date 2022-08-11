İstanbul'a 10 kilogram yağış! Orhan Şen saat verdi! Dolu riski... Meteoroloji'den 12 şehre alarm
İSTANBUL'a AKOM, Meteoroloji, Valilikten peş peşe uyarı geldi. Buna göre bugün kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dolu, sel, yıldırım gibi olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı yapıldı. Meteoroloji profesörü Orhan Şen 10 kilogram yağış düşecek dedi saat verdi. İşte İstanbul ile birlikte diğer şehirlerde 11 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 5 kente turuncu, 7 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli yağışların görüleceği saati açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
“Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.