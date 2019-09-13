İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde misyon-vizyon...

“İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.”Bünyesinde,10 Fakülte ve iki Y.O. vardır.

“Üniversitenin gücü, arkasındaki güçte saklıdır…” sloganı, hiçbir çağrışım yapmadığı gibi, düzgün bir cümle de değildir; “gücü” ve “güçte” aynı kelimenin bir cümlede kullanılması ile, birbirini sıfırlamıştır.

“Üniversitenin Kuruluş Amacı, onun seçimleridir…” sloganı da bir çağrışım yapmamaktadır. Metinlerde Türkçe yazım kurallarına,noktalama işaretlerine hiç dikkat edilmemiştir. “Üniversitenin kuruluş amacı; onun seçimleridir…” olmalıdır.

“İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı mezunlar yetiştirme amacıyla yola çıkmıştır. Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır. “Gelişimin önünde durulamayacağı” anlayışıyla sürekli ilerlemeyi hedefleyen üniversitemiz, bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. Bu Üniversite Bakış Açısı’nda da kendisini göstermektedir.”

“Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır” cümlesi ile günümüze kadar ne geri verilmiştir, bilinmemektedir?

Bu üniversite, daha çok Rektör Y.Hacısalihoğlu’nun, “sürekli TV’ye çıkmasıyla, muhalefete ve CHP’ye laf söylemesi yol göstermesi/akıl vermesi ile” tanınıyor. “Bir rektörün bu derece siyasetin içine girmesi, alanı dışında konuşması, muhalefeti-CHP’yi eleştirmesi” öğrenci-veli kitlesi açısından sorun yaratmıyor mu?” Ya da, bu durum etik mi? Bazı rektörler de, yanlış buluyor...

Mesela; “Bu Üniversite Bakış Açısı’nda da kendisini göstermektedir.” cümlesinde ne denilmek istenmektedir? Noktalama işaretleri kullanılmayınca, cümle anlamsızlaşmıştır. “Bu; üniversite bakış açısında da kendisini göstermektedir.” olmalıdır. İddialı üniversite;Türkçeyi korumalı, özen göstermelidir.

Üniversitenin WEB sayfasının Türkçe bilen bir akademisyen tarafından düzeltilmesi yerinde olacaktır.

Hergün TV ekranlarında saatlerce konuşan ve akıl veren Sn.Rektörün, bu konulara dikkat etmesi, tanıtım sayfası olan web’in doğru bilgi aktarması şarttır.

“Üniversitenin ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı’da bulunan ‘Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı burada yapılmakta olup yönetim ofisleri de bu yerleşkede bulunmaktadır.”

“Diş Hekimliği Fakültesi ise “Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi” olarak İstanbul’da Avrupa Yakasında Sütlüce - Halıcıoğlu’nda eğitim-öğretim ve diş sağlığı konusunda hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde, tıp eğitim ve öğretiminin özelikle 3’üncü. 4’üncü, 5’inci sınıflarının eğitim ve öğretimleri ile intern uygulamaları yapılmaktadır. Şirinevler yerleşkesinde, “Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin (YENİSEM) eğitim programları gerçekleştirilmektedir.”

Üniversite’de misyon-vizyon birbirine geçmiş vaziyettedir.

“Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu”

Misyon (Yanlış ve çok uzun): “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.”

1/ “Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak”, zaten her üniversitenin görevidir. Özel bir söylem değildir.

2/ “Mükemmeliyet merkezi olmak” büyük bir iddiadır ve 2009’dan beri bu konuda nasıl bir gelişme sağladığı bilinmemektedir.

Misyon (aynı cümlelerle doğrusu);

“Bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumudur.”

Vizyon (Doğru); “Küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir araştırma - geliştirme kurumu olmaktır.”

Not. Bu yazımı, diğer misyon-vizyon yazılarımla değerlendiriniz.