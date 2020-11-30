İstanbul yarın kışı iliklerine kadar hissedecek! Fırtına ve sağanak uyarısı

Sağanak yağış

Tahminlere göre bugün yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.