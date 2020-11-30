İstanbul yarın kışı hissedecek! Fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji, yarın İstanbul ve çevresinde sıcaklığın önemli ölçüde düşeceğini açıkladı. 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı yarın 9 derecenin altına inecek.
Bu geceden itibaren yurdun kuzeybatısında ciddi sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul ve çevresi yarın kışı iyiden iyiye hissedecek. Hafta ortasından sonra ise yağışlı hava yurdu terk edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.
Sağanak yağış
Tahminlere göre bugün yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pus ve sis uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.