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İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

MANİSA'ya İstanbul'daki kariyerini bırakıp yerleşen kadın girişimci, yılda 20 ton ve 12 çeşit üretimle iç piyasa ile Avrupa'ya satış yapıyor.

İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

İstanbul'da, özel sektörde uzun yıllar muhasebe ve mali işlerde çalıştıktan sonra kariyerini geride bırakarak, kendi işini yapmaya karar veren, 1 çocuk annesi Bilge Ünver, çiftçilik yapmaya başladı.

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İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

Üniversite mezunu Ünver, 1999 yılında 36 yaşındayken, şehir hayatını terk edip, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne yerleşti.

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İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

15 dönümlük arazide başladığı üretimini zamanla 60 dönüme çıkaran Ünver, 12 türde yılık ortalama 20 ton kiraz üretiyor. 

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İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor

Ünver, yetiştirdiği kirazı hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiyor.

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