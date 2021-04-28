İstanbul yaramadı şehir hayatından kaçtı! Kadın girişimci Manisa'da 20 ton üretip satıyor
MANİSA'ya İstanbul'daki kariyerini bırakıp yerleşen kadın girişimci, yılda 20 ton ve 12 çeşit üretimle iç piyasa ile Avrupa'ya satış yapıyor.
İstanbul'da, özel sektörde uzun yıllar muhasebe ve mali işlerde çalıştıktan sonra kariyerini geride bırakarak, kendi işini yapmaya karar veren, 1 çocuk annesi Bilge Ünver, çiftçilik yapmaya başladı.
Üniversite mezunu Ünver, 1999 yılında 36 yaşındayken, şehir hayatını terk edip, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne yerleşti.
15 dönümlük arazide başladığı üretimini zamanla 60 dönüme çıkaran Ünver, 12 türde yılık ortalama 20 ton kiraz üretiyor.
Ünver, yetiştirdiği kirazı hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiyor.