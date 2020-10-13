İstanbul ve İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e ardından Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'a sıçradı. İstanbul'da da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kentte sahte içkiden 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul'un çeşitli ilçelerde sahte içki zehirlenmesiyle hastanelere kaldırılan 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyle ölümlerle ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sahte içkiden ölenlerden biri de 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'ydu. Şahinoğlu, dün Kartal'da yaşamını yitirmişti.

Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE'de başlayan sahte içki ölümleri 5 ile yayıldı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı hızla yükseliyor.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: “Sahte içkiden 18 kişi öldü”

İzmir’de sahte içki tüketmeleri nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini 20’den fazla kişinin de tedavisine devam edildiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, durumu kritik olan hastalar olduğunu ve hala hastanelere başvuran vatandaşların da olduğunu söyledi.

İzmir’de sahte içki içtikleri iddia edilen vatandaşların ölümleriyle ilgili de çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Aşkın, dün yapılan operasyonla 5 ton sahte etil alkol ele geçirdiklerini hatırlatarak, “2020 yılında yaklaşık 60 ton kaçak içki ele geçirdik. Muhtemelen etil alkolün içine karışmış metil alkol insanların ölümüne sebep oluyor. Laboratuvar sonuçları da bunu söylüyor. Vatandaşların bilmedikleri yerden içki satın almamaları, etil alkol diye ne olduğunu bilmedikleri malzeme alıp evlerinde içki yapmamaları konusunda uyarıyorum. Ne satıcı ne de kullanıcı etil alkol ve metil alkol ayrımını yapamaz. Bilmeden içine az miktarda bile metil alkol karışsa insan hayatına mal oluyor” diye konuştu.

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.





