İstanbul ve Bursa için 'sarı alarm' verildi! Meteoroloji sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji son açıklamasında da Bursa'ya yarın için 'sarı alarm' verdi...