İstanbul ve Bursa için 'sarı alarm' verildi! Meteoroloji sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji Bursa'yı da yarın için saat vererek 'sarı alarm' kapsamında uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji son açıklamasında da Bursa'ya yarın için 'sarı alarm' verdi...
Meteoroloji, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında şöyle denildi:
“Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”