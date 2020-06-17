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İstanbul ve Ankara'ya maske zorunluluğu getirildi

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İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artış üzerine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter adresinden duyurdu. Vali Yerlikaya, kamu kurum ve özel sektör iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında getirilen zorunluğunun ardından açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

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