İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi

Koronavirüs salgını giderek daha korkutucu hale gelirken hem vaka hem de ağır hasta sayıları hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son. tabloya göre, dün 2 bin 529 kişiye koronavirüs tanısı konurken ağır hasta sayısı ise 3 bini geçti. İşte bu tablo koronavirüsün iki başkenti olarak gösterilen Ankara ve İstanbul'da peş peşe yeni yasakların getirilmesine neden oldu. Ankara ve İstanbul Valilikleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilen illerin sayısı 15'e yükseldi. İşte o iller ve yasaklar...