İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi
Ankara ve İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üstüne koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Böylece 65 yaş üstüne yasak getirilen illerin sayısı 15'e çıktı. İşte 65 yasağı getirilen iller ve yasakların kapsamı...
Koronavirüs salgını giderek daha korkutucu hale gelirken hem vaka hem de ağır hasta sayıları hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son. tabloya göre, dün 2 bin 529 kişiye koronavirüs tanısı konurken ağır hasta sayısı ise 3 bini geçti. İşte bu tablo koronavirüsün iki başkenti olarak gösterilen Ankara ve İstanbul'da peş peşe yeni yasakların getirilmesine neden oldu. Ankara ve İstanbul Valilikleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilen illerin sayısı 15'e yükseldi. İşte o iller ve yasaklar...
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ne getirdi?
Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, kent genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecekler. 65 yaş üstündeki doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri yasak dışında tutuldu.
Ankara'da esnaf ve çitçi de 65 yaş yasağından muaf
İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları da yasak kapsamının dışında tutulacak.
Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkmanın yasaklanmasına karar verdi.