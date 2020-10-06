İstanbul ve 6 il için flaş uyarı! Perşembe ve cuma günleri İstanbul'a dolu yağacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. Özellikle perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, perşembe ve cuma günü daha etkili olabilir. Uzmanların uyarısının ardından Meteoroloji'den de Marmara Bölgesi ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.